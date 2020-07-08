ФК Ростов-ФК Урал 8 июля 2020: прямая трансляция матча 27 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Матч ФК "Ростов" - Уфа", прямая трансляция, 8 июля 2020: пока до конца неизвестно, каким составом выйдет на поле команда желто-синих . Встреча начнется сегодня, в 20.30, на «Ростов-Арене». Следите за событиями онлайн на нашем сайте.

14.04 Итак , с Уфой сыграем в желтой форме. Противник будет в белой.

12.14 Из-за матча Ростов — Уфа в донской столице 8 июля запустят дополнительный транспорт. Об этом сообщили в администрации Ростова-на-Дону.

После игры в городе будут ходить еще 26 единиц транспорта. С 19:30 до 23:00 для удобства болельщиков по дополнительному графику будет работать маршрут № 39. Автобусы будут следовать по укороченной схеме до остановки «Городской пляж».

К 23:00 в центре Ростова будет также сосредоточен транспорт для развоза людей по разным направлениям. Будет доступно 26 маршрутов №№ 1, 2, 3, 3А, 4, 6,7, 16, 26, 34, 35, 42, 45, 47, 49, 51, 60, 65, 67, 70, 71, 78, 80, 83, 90, 99.

11.40 Рассказываем о правилах, которые действуют во время игры:

Кто сможет попасть на стадион?

На стадион смогут попасть большинство владельцев сезонных абонементов ФК «Ростов». Исключение – пригласительные абонементы, абонементы граждан старше 65 лет, а также детские абонементы (до 14 лет). Билетов в продаже не будет. Обратите внимание – вход на стадион возможен только в перчатках и маске (либо респираторе). На входе на стадион осуществляется температурный контроль.

Какие места на стадионе будут доступны?

Места болельщиков на стадионе изменены в соответствии с регламентом РПЛ и требованиями о социальной дистанции. Все болельщики, имеющие право прохода на стадион, уже получили от клуба СМС-сообщение (перед матчем против «Арсенала»), в котором указано новое место на «Ростов Арене». Это сообщение необходимо показать при входе на стадион. Также для входа на стадион необходимо предъявить абонемент и паспорт владельца абонемента.

Что делать, если болельщик не получил СМС?

Если вы владеете абонементом, но не получили СМС от клуба — вам необходимо обратиться сегодня в кассы стадиона «Олимп-2» в рабочее время, либо завтра перед матчем — в кассы стадиона «Ростов Арена».

Как будут работать гейты и парковочные зоны?

Информация о гейтах и парковочных зонах будет опубликована клубом дополнительно.

Как будут работать магазины на территории стадиона?

В связи с пандемией COVID-19 на стадионе «Ростов Арена» не будут работать точки питания. Болельщики смогут приобрести только питьевую воду.

Еще раз обращаем Ваше внимание: вход на стадион только в масках (или респираторах) и перчатках! При себе необходимо иметь паспорт, абонемент и мобильный телефон с СМС-сообщением от ФК «Ростов».