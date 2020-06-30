Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 30 июня 2020 года:

В Ростове-на-Дону на 25 июня прирост за сутки 97 человек.

Статистика по Ростовской областиФото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 9517 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 97 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 33 человека. Врачи не смогли спасти жизни 120 дончан. Выздороветь удалось уже 5 516 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 226,5. Коэффициент распространения инфекции – 0,82.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 22 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (36), Шахтах (13), Новочеркасске (9), Мясниковском (5), Неклиновском (4), Чертковском (4) районах, Батайске (3), Таганроге (3), Азове (2), Волгодонске (2), Аксайском (2), Матвеево-Курганском (2), Весёловском (2) районах, Гукове (2), Азовском (1) районе, Новошахтинске (1), Мартыновском (1), Миллеровском (1), Семикаракорском (1), Дубовском (1), Егорлыкском (1), Морозовском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 20,6% - в возрасте от 18 до 45 лет, 53,6% - от 46 до 65 лет, 19,6% - от 66 до 79 лет, 6,2% - старше 80 лет. В стационарах содержатся 703 пациента. Загруженность коечного фонда составляет 30,7%.

Новыми жертвами коронавируса стали 56-летний мужчина с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и 61-летний мужчина с заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями (оба поздно обратились за медицинской помощью), а также 82-летний мужчина с сердечно-сосудистыми заболеваниями с осложнениями.

Врачи наблюдают за состоянием 9 951 человека, из них на самоизоляции в домашних условиях – 9 946. Сняты с медицинского учета 47,8 тысячи человек. За весь период за помощью к врачам обратились 57,8 тысячи человек. Лабораториями региона за день провели 4 115 тестов на коронавирус. За весь период было проведено свыше 248,4 тысячи исследований.

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