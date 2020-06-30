Еще один грозовой день ожидает ростовчан

В последний июньский день гроза снова пронесется над Ростовом. Остудивший землю проливной дождь и северный ветер слегка понизит температуру воздуха.

В утренние часы будет довольно тепло +18...+19, днем столбик термометра достигнет отметки +24...+28. Но немного похолодает к вечеру - до +23. По прогнозам синоптиков, проливной дождь с грозой в Ростове ожидается уже с самого утра, самые сильные осадки выпадут днем, и закончится ливень только к вечеру.

Ветер сегодня сменит три направления: восточное, северо-восточное и северное. Скорость его порывами будет достигать 3-8 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать никакие неприятности и видимость тоже ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет пониженным и составит 747-749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 49 до 89%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Температура воздуха поднимется до +31 градуса.

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