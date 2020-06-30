Донские врачи помогли выздороветь 100-летней пациентке с COVID-19

В Ростовской области медики подняли ноги 100-летнюю пациентку с подтвержденным COVID-19.

Пожилую жительницу Волгодонска сегодня выписали домой после успешного прохождения курса лечения. Стоит отметить, что в больницу она поступила в состоянии средней тяжести. У нее был подтвержден COVID-19 и обнаружились осложнения в виде внебольничной пневмонии. В настоящее время самочувствие волгодончанки оценивается, как удовлетворительное.

- Добрая новость, которая в очередной раз подтверждает профессионализм наших донских медиков. Желаю выздоровевшей Ксении Филипповне здоровья и бодрости духа! А врачам низкий поклон. И все-таки, друзья, берегите себя и своих близких! - написал в своем аккаунте Инстаграм губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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