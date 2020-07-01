Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 1 июля 2020 года: за сутки выздоровели 228 пациентов

В Ростове-на-Дону на 25 июня прирост за сутки - 94 человека.

Статистика по Ростовской областиФото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 9 611 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 94 новых случая заболевания. В тяжелом состоянии находятся 39 человек. Врачи не смогли спасти жизни 125 дончан. Выздороветь удалось уже 5 744 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 229. Коэффициент распространения инфекции – 0,8.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 17 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (56), Шахтах (9), Азовском (7) районе, Новошахтинске (3), Новочеркасске (2), Аксайском (2), Морозовском (2), Пролетарском (2), Советском (2), Заветинском (2) районах, Азове (1), Донецке (1), Каменске-Шахтинском (1), Мартыновском (1), Миллеровском (1), Семикаракорском (1) и Верхнедонском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 27,7% - в возрасте от 18 до 45 лет, 48,9% - от 46 до 65 лет, 17% - от 66 до 79 лет, 5,3% - старше 80 лет, 1,1% - дети. В стационарах содержатся 711 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 31,5%.

Новыми жертвами коронавируса стали 42-летний мужчина с гипертонической болезнью, болезнями системы кровообращения, хроническими заболеваниями органов дыхания и циррозом печени; 78-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, ожирением; 64-летний мужчина с болезнями системы кровообращения, хроническими заболеваниями органов дыхания; 67-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, острым нарушением мозгового кровообращения, хронической болезнью почек; 95-летняя женщина с заболеваниями эндокринной системы, хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Врачи следят за состоянием 9 564 человек, из них на самоизоляции в домашних условиях – 9 561. Сняты с медицинского учета 48,2 тысячи человек. За весь период за помощью к врачам обратились 57,8 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 2 541 тест на коронавирус. За весь период было проведено свыше 250,9 тысячи исследований.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 30 июня 2020 года.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 30 июня.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!