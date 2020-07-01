На реке Дон столкнулись два судна

Сегодня, 1 июля, в 10 часов утра в акватории Дона произошла авария. Судно «Волго-Дон» столкнулось с учебно-тренировочным судном имени Седова, пришвартованного к причалу.

Никто из членов обоих экипажей не пострадал. К счастью, разлива топлива также не произошло. Но немного повредилось учебное судно.

- Следователи Ростовского следственного отдела на транспорте работают на месте происшествия, осматривают судна с применением криминалистической техники, опрашивают судоводителей, очевидцев произошедшего. Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в Южном следственном управлении на транспорте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пять человек пострадали на трассе «Ростов - Ставрополь»

Авария случилась накануне, 30 июня

Во вторник, 30 июня, в Ростовской области произошла авария, в результате которой пострадали сразу несколько человек. Известно, что дорожное происшествие случилось на трассе «Ростов - Ставрополь» в Егорлыкском районе около трех часов дня.