0:1: первый гол в ворота "Ростова" забил Маркус Берг

На матче южного дерби "Ростов" - "Краснодар" первый гол в ворота желто-синих на 13 минуте матча забил Маркус Берг.

Обидный мяч влетел в ворота ростовчан. Песьяков пытался спасти команду от гола, но не успел схватить мяч. Изначально пытался пробить Уткин, но у него ничего не вышло. Мяч срикошетил от Олссона на Берга, который и реализовал попадание в ворота соперника.

Он занес снаряд в сетку, буквально, с пары метров. Счет становится 0:1 в пользу "Краснодара".

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