Южное дерби: поединок "Ростова" с "Краснодаром" окончился вничью

Непростой матч выдался для обеих южных команд. Утяжеляющим игру фактором стала еще и 30-градусная жара.

Но футболисты бились до последнего. Первый гол влетел в ворота "Ростова" еще на 13-й минуте матча от Маркуса Берга. Ростовчане в течение всего оставшегося времени пытались отыграть этот один мяч.

Удалось им это только в дополнительное время после второго тайма. С пенальти гол краснодарцам забил капитан команды Ивелин Попов. Матч затянулся на 20 минут больше основного времени, но закончился вничью.

Судья показал за игру девять желтых карточек. Из-за них два игрока "Ростова", Элдор Шомуродов и Бактиёр Зайнутдинов, пропустят следующий матч с "Крыльями Советов".

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