2020-07-01T16:25:15+03:00
Спорт

ФК «Ростов»-ФК «Краснодар» 1 июля 2020: прямая трансляция матча 25 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Футбол, матч ФК "Ростов" - ФК "Краснодар" 1 июля. Прямая онлайн-трансляция состоится 1 июля 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 25 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Иван ТИМОФЕЕВ
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Сегодня "Ростов" сразится с "Арсеналом" на домашней арене. фото: пресс-служба ФК "Ростов"Сегодня "Ростов" сразится с "Арсеналом" на домашней арене. фото: пресс-служба ФК "Ростов"
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Матч ФК "Ростов" - "Краснодар", прямая трансляция, 1 июля 2020: пока до конца неизвестно, каким составом выйдет на поле команда желто-синих. Наши игроки сыграют в желтом. Гости будут в белом.

16.11 Актуальная информация для болельщиков, которые собираются посетить сегодняшний матч «Ростов» – «Краснодар»

Что нужно иметь при себе:

Вход на «Ростов Арену» разрешен только в маске (или респираторе) и перчатках! На входе на стадион осуществляется температурный контроль. Болельщики с повышенной температурой тела (выше 37,1 С) не будут допущены на территорию стадиона «Ростов Арена». Клуб просит придерживаться социальной дистанции в 1,5 метра как на входе в стадион, так и во время проведения матча.

Также нужно иметь при себе мобильный телефон, с сообщением от ФК «Ростов», в котором указано ваше новое место посадки на трибуну. Это сообщение необходимо показать для входа на стадион.

Не забудьте взять с собой сезонный абонемент и паспорт, удостоверяющий личность владельца абонемента. На территории стадиона будет установлено несколько пунктов продажи питьевой воды.

16.06: Бахтиер Зайнутдинов: «Мечтаю выиграть трофей с «Ростовом»: перед матчем против «Краснодара» наш полузащитник дал эксклюзивное интервью для клубного журнала.

- Как провел время на карантине?

- Как и все – на самоизоляции. Тренерский штаб расписал каждому игроку упражнения, с гантелями тренировался дома.

- Родственники и друзья поддерживали по связи?

- Очень хотел попасть в Казахстан, но не получилось. Остался в Ростове. Очень соскучился по родителям и близким, но сейчас ситуация в мире такая, что поддерживать они меня могут только удаленно.

- Наверняка ты сейчас вдвойне соскучился по футболу?

- Да. По футболу соскучился, наверное, даже сильнее. Мы провели три зимних сбора, огромный объём работы. Потом сыграли две игры и опять огромная пауза. В этом плане очень обидно, конечно.

- Смотрел матч «Сочи» - «Ростов»? Что скажешь об игре наших ребят?

- Парни хоть и молодые, но все равно молодцы – все 90 минут бились на поле за «Ростов». С учётом их возраста и отсутствия тренировок на протяжении почти трех месяцев, я считаю, что игроки академии показали отличный результат в Сочи. Знаю, что все игроки основы болели в тот вечер за них, смотря футбол по телевизору.

- В конце декабря команда провела яркий матч в Москве против «Спартака». Там ты оформил дубль. Это был твой лучший матч за «Ростов»?

- Даже не знаю. Конечно, очень приятно забивать. Каждый такой матч запоминается навсегда, это невероятные эмоции. Отдельное спасибо болельщикам за поддержку даже на выездных матчах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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