"Встать перед игроками на колени и сказать спасибо": Валерий Карпин прокомментировал ничью с "Краснодаром"

В донской столице прошло южное дерби: "Ростов" - "Краснодар". По итогу матча счет был 1:1.

После игры главный тренер желто-синих Валерий Карпин выступил в эфире ютуб-канала РПЛ. Он отметил, что игра ему в целом понравилась. По его словам, никто не способен оценить, насколько тяжело было футболистам играть столько времени и в условиях жаркого южного лета.

- Хотелось бы три очка, но удовлетворен наполовину и ничейным результатом. Полного удовлетворения нет, но благодарность футболистам есть. Можно только поблагодарить их, на колени встать и сказать спасибо. Ни один человек не представляет, как им было тяжело. Они просто мужики, - громко заявил Карпин.

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По итогу матча счет 1:1.

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