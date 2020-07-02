2020-07-02T07:58:17+03:00
Общество

Переменная облачность ожидает ростовчан 2 июля

Воздух прогреется до +33 градусов
Виктория Никитина
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В Ростове ожидается жаркий безветренный деньВ Ростове ожидается жаркий безветренный деньФото: "КП" Архив
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В донской столице практически полностью стихнет ветер. Будет по-прежнему жарко, хотя к вечеру облака и скроют за собой солнце.

В утренние часы будет уже жарко +21...+23, днем столбик термометра достигнет отметки +29...+33. Но немного похолодает к вечеру +27...+32. По прогнозам синоптиков, осадков сегодня не ожидается. Солнце будет светить целый день и только к вечеру прикроется тучами.

Ветер сегодня сменит пять направлений: северо-западное, северное, северо-восточное, южное, восточное. Скорость его порывами будет достигать 4-6 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать никакие неприятности и видимость тоже ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет пониженным и составит 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 34 до 83%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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