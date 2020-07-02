Следственный комитет начал проверку по факту опасного сближения самолетов над Ростовом

В московском межрегиональном следственном управлении СКР РФ начали проверку, связанную с опасным сближением двух самолетов в небе над Ростовом. Правоохранители изучат все обстоятельства инцидента и соберут информацию, чтобы разобраться в причинах случившегося. Об этом сообщили на сайте СКР РФ.

Напомним, что самолеты едва не врезались друг в друга в небе недалеко от донской столицы. Как сообщил "КП-Ростов" собственный источник, это могло произойти из-за невнимательности диспетчеров.

"Аиробус", вылетевший из ростовского аэропорта, начал набирать высоту и пересек курс, по которому "шел" "Боинг". Из-за разницы в скорости лайнеры могли столкнуться, если бы не автоматика - система предупреждения столкновения самолетов. Именно она в автоматическом режиме "развела" воздушные судна.

Теперь ростовские следователи будут разбираться в причинах случившегося. Важно понимать - если бы автоматика не сработала, могли бы погибнуть сотни людей, которые находились в самолетах.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию безопасного воздушного движения, - отметил в ведомстве.

Также в деле будут разбираться сотрудники Южной транспортной прокуратуры.

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