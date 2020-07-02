2020-07-02T18:13:47+03:00
Общество

Следственный комитет начал проверку по факту опасного сближения самолетов над Ростовом

Также в деле будет разбираться Южная транспортная прокуратура
Дадаян Давид
Поделиться:
Если бы не автоматика, могли бы погибнуть сотни человек.Если бы не автоматика, могли бы погибнуть сотни человек.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

В московском межрегиональном следственном управлении СКР РФ начали проверку, связанную с опасным сближением двух самолетов в небе над Ростовом. Правоохранители изучат все обстоятельства инцидента и соберут информацию, чтобы разобраться в причинах случившегося. Об этом сообщили на сайте СКР РФ.

Напомним, что самолеты едва не врезались друг в друга в небе недалеко от донской столицы. Как сообщил "КП-Ростов" собственный источник, это могло произойти из-за невнимательности диспетчеров.

"Аиробус", вылетевший из ростовского аэропорта, начал набирать высоту и пересек курс, по которому "шел" "Боинг". Из-за разницы в скорости лайнеры могли столкнуться, если бы не автоматика - система предупреждения столкновения самолетов. Именно она в автоматическом режиме "развела" воздушные судна.

Теперь ростовские следователи будут разбираться в причинах случившегося. Важно понимать - если бы автоматика не сработала, могли бы погибнуть сотни людей, которые находились в самолетах.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию безопасного воздушного движения, - отметил в ведомстве.

Также в деле будут разбираться сотрудники Южной транспортной прокуратуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В небе над Ростовом чудом не столкнулись два пассажирских самолета

Лайнер, набиравший высоту над южной столицей, пересекся с курсом боинга, который следовал в Дубай (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Определился судейский состав на матч "Крылья Советов" - "Ростов"
В Ростове ночью от элитного Mercedes злоумышленники оставили "рожки да ножки"
«Носить каблуки как монашки библию»: ростовская звезда Playboy рассказала, как покорила Америку
Почти, как «День сурка»: рецидивист на Дону ворует только у одной женщины
«Лучший пёс»: В Ростове ищут участников для нового ТВ-шоу
Экс-футболист ЦСКА перешел в ростовский СКА
Жительница Ростовской области вынесла из магазина пять пар обуви
Губернатор Голубев анонсировал новые послабление "ковидных" ограничений
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение: ожидаются ливни и град с грозой
Три тысячи километров на танках за секунды: команды Севера и Юга сразятся в онлайн-турнире «Ростелекома»
В Ростове задержали мужчину, ранившего знакомого ножом
В Новочеркасске иномарка «лоб в лоб» столкнулась с «Ладой»: погибла женщина
«Мобильный доктор» от «Ростелекома» помог обслужить в Ростовской области более 2000 вызовов врачей на дом
Семь новых судей назначили в Ростовской области
Для ремонта перинатального центра в Таганроге банковскую гарантию предоставил ВТБ
На Ростовской АЭС определили победителя конкурса «Лучший по профессии»
На Дону явка на голосование по поправкам в Конституции превысила 78%
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 2 июля 2020 года: еще 22 заболевших ростовчанина
В Ростовской области легковушка с нетрезвым водителем вылетела с трассы
На ростовчанку в парке напал грабитель
В Ростовской области ищут 82-летнюю пенсионерку