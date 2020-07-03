Коронавирус в Ростовской области, последние новости на 3 июля 2020 года: случаи заболевания зафиксированы в 17 городах и районах области

В Ростове-на-Дону на 25 июня прирост за сутки - 90 человек.

В Ростовской области коронавирусом заразились 9 796 человек. По последним данным Роспотребнадзора, были зафиксированы 90 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 33 человека. Врачи не смогли спасти жизни уже 130 дончан. Выздороветь удалось уже 6 173 пациентам. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 233. Коэффициент распространения инфекции – 0,8.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 17 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (51), Аксайском (6), Сальском (5), Азовском (3) районах, Каменске-Шахтинском (3), Новочеркасске (3), Шахтах (3), Чертковском районе (3), Батайске (2), Гукове (2), Новошахтинске (2), Таганроге (2), Белокалитвинском (1) районе, Волгодонске (1), Зерноградском (1), Мясниковском (1) и Тацинском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 26,7% - в возрасте от 18 до 45 лет, 48,9% - от 46 до 65 лет, 18,9% - от 66 до 79 лет, 4,4% - старше 80 лет, 1,1% - дети. В стационарах содержатся 689 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 30,9%.

Новыми жертвами коронавируса стали 90-летняя женщина с гипертонической болезнью и сахарным диабетом; 64-летний мужчина с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом; 56-летняя женщина с гипертонической болезнью и нарушением обмена веществ, которая поздно обратилась за медицинской помощью.

Врачи следят за состоянием 9 077 человек, из них на самоизоляции дома - 9 076. Сняты с медицинского учета 49,9 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились свыше 59 тысяч человек. Лаборатории региона за день провели 4 535 тестов на коронавирус. За весь период было проведено 260 тысяч исследований.

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