Невыносимая жара и усиление ветра ожидают ростовчан 3 июля

В донской столице с каждым днем становится все жарче и жарче. В дневное время суток и вовсе невозможно выйти на улицу. К вечеру поднимется ветер, но он будет больше по температуре напоминать сушку волос феном.

В утренние часы будет уже жарко - +23...+25, днем столбик термометра достигнет отметки +29...+34. И совсем немного температура упадет к вечеру +28...+33. В течение всего дня, по прогнозам синоптиков, будет светить палящее солнце. Вероятность выпадения осадков отсутствует.

Ветер сегодня сменит два направления: северо-восточное и восточное. Скорость его порывами будет достигать 6-12 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать неприятности и видимость ничто ограничивать тоже не будет.

Атмосферное давление будет пониженным и составит 752-753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 23 до 66%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Кроме того, атмосферное давление начнет стремительно падать.

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