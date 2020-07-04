Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 4 июня 2020 года:

В Ростове-на-Дону на 25 июня прирост за сутки - 92 человека.

Статистика по Ростовской областиФото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 9 888 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 92 новых случая заболевания. В тяжелом состоянии находятся 32 человека. Врачи не смогли спасти жизни уже 134 человек. Выздороветь удалось уже 6 444 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 235. Коэффициент распространения инфекции – 0,83.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 20 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (49), Новошахтинске (4), Волгодонске (3), Шахтах (3), Каменске-Шахтинском (2), Новочеркасске (2), Таганроге (2), Батайске (1), Гукове (1), а также в Аксайском (8), Тацинском (4), Целинском (3), Белокалитвинском (2), Веселовском (2), Азовском (1), Зерноградском (1), Мартыновском (1), Неклиновском (1), Пролетарском (1), Цимлянском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 42,4% в возрасте от 18 до 45 лет, 37% - от 46 до 65 лет, 14,1% - от 66 до 79 лет, 5,4% - старше 80 лет, 1,1% - дети. В стационарах содержатся 697 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 31,4%.

Новыми жертвами коронавируса стали 80-летний мужчина с гипертонической болезнью и сахарным диабетом; 52-летний мужчина с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями; 36-летняя женщина с нарушением обмена веществ, которая поздно обратилась за медицинской помощью; 81-летняя женщина с сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями.

Врачи следят за состоянием 8 739 человек, из них на самоизоляции дома – 8 705. Сняты с медицинского учета 50 452 человека. За весь период за помощью к врачам обратились 59 191 человек. Лаборатории региона за день провели 3 167 тестов на коронавирус. За весь период было проведено 263 167 исследований.

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