Снятие ограничений в Ростовской области, последние новости на 4 июля 2020: что заработает и когда

Снятие ограничений в Ростовской области, последние новости на 4 июля 2020: губернатор Василий Голубев накануне, третьего июля, подписал документ, смягчающий ограничительные мера в донском регионе. Согласно постановлению №272, С 6 июля в регионе разрешили предоставлять косметические услуги, за исключением спа-процедур.

Гостиницы заработают на полную мощь. Одобрено проведение тренировок и спортивных мероприятий, при условии, что участников – не больше 25.

Откроются бассейны из расчета один человек на 10 квадратных метров.

Открываются организации, которые осуществляют уход за детьми.

Ростовчанам официально разрешили ходить на пляжи.

В правительстве Ростовской области отметили, что работодатели обязаны обеспечить меры безопасности для своих сотрудников.

Ранее на Дону открыли спортзалы.

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