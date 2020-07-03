2020-07-03T20:31:57+03:00
Общество

Халява закончилась: в Ростове за парковку снова надо будет платить

С понедельника автомобилистам снова надо быть готовыми оплатить стоянку автомобиля
Виктория Никитина
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В Ростове снова заработают платные парковкиВ Ростове снова заработают платные парковкиФото: "КП" Архив
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Ростовские автомобилисты с понедельника снова будут платить за парковочные места.

Об этом сообщили в ООО «РПП», которое является оператором парковочного пространства. Платить за парковку по будням автомобилисты будут с 8 до 20 часов по тарифу 35 рублей в час. Плату необходимо будет вносить в течение 15 минут. Существуют абонементы на месяц, квартал, полгода и год, которые позволяют сэкономить до 40%. Участники ВОВ и зарегистрированные жители домов, входящих в зону платной парковки, могут бесплатно оставлять на стоянке одну машину на семью.

По федеральному закону «О внесении изменений в ст. 26.10 и 28.1 КоАП» в случае неуплаты средств за парковку будет взиматься штраф в размере 1,5 тысячи рублей.

Оплата парковочного места производится при помощи паркоматов – специальных столбиков на улицах города, с помощью приложения для смартфонов «Парковки Ростова-на-Дону», SMS-оплаты и через личный кабинет www.rndparking.ru. Паркоматы принимают как банковские карты с бесконтактной оплатой, так и оплату смартфоном через NFC.

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Парковки в центре Ростова стали бесплатными до особого распоряжения.

Плата за стоянки отменена в связи с действием на территории режима самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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