Халява закончилась: в Ростове за парковку снова надо будет платить
Ростовские автомобилисты с понедельника снова будут платить за парковочные места.
Об этом сообщили в ООО «РПП», которое является оператором парковочного пространства. Платить за парковку по будням автомобилисты будут с 8 до 20 часов по тарифу 35 рублей в час. Плату необходимо будет вносить в течение 15 минут. Существуют абонементы на месяц, квартал, полгода и год, которые позволяют сэкономить до 40%. Участники ВОВ и зарегистрированные жители домов, входящих в зону платной парковки, могут бесплатно оставлять на стоянке одну машину на семью.
По федеральному закону «О внесении изменений в ст. 26.10 и 28.1 КоАП» в случае неуплаты средств за парковку будет взиматься штраф в размере 1,5 тысячи рублей.
Оплата парковочного места производится при помощи паркоматов – специальных столбиков на улицах города, с помощью приложения для смартфонов «Парковки Ростова-на-Дону», SMS-оплаты и через личный кабинет www.rndparking.ru. Паркоматы принимают как банковские карты с бесконтактной оплатой, так и оплату смартфоном через NFC.
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ИСТОЧНИК KP.RU