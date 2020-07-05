2020-07-04T23:07:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 5 июля 2020 года: количество заболевших приближается к 10 тысячам

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на 5 июля
Виктория Никитина
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В Ростовской области коронавирусом заразились ещё 94 человекВ Ростовской области коронавирусом заразились ещё 94 человекФото: Илья БОГОМОЛОВ
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В Ростове-на-Дону на 5 июля прирост - 94 человека.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

Статистика по Ростовской областиФото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 9 892 человека. По последним данным Роспотребнадзора было зафиксировано 94 новых случая заболевания. В тяжелом состоянии находятся 32 человека. Врачи не смогли спасти жизни уже 137 дончан. Выздороветь удалось уже 6 720 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 237,5. Коэффициент распространения инфекции - 0,89.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 20 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (42), Батайске (9), Белокалитвинском (5) районе, Шахтах (3), Новочеркасске (4), Миллеровском (4), Мясниковском (4), Цимлянском (4) районах, Таганроге (3), Аксайском (2) районе, Новошахтинске (2), Целинском (2), Багаевском (1), Милютинском (1) районах, Волгодонске (1), Кагальницком (1), Красносулинском (1), Егорлыкском (1), Семикаракорском (1), Песчанокопском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 30,8% - в возрасте от 18 до 45 лет, 41,5% - от 46 до 65 лет, 20,2% - от 66 до 79 лет, 6,4% - старше 80 лет, 1,1% - дети. В стационарах содержатся 677 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 31,2%.

Новыми жертвами коронавируса стали 80-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы; 59-летняя женщина с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем; 60-летний мужчина с сердечно-сосудистыми заболеваниями и их осложнениями, нарушением обмена веществ.

Врачи следят за состоянием 8 387 человек, из них на самоизоляции дома - 8 353. Сняты с медицинского учета 51,3 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 59,7 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 4 111 тестов на коронавирус. За весь период было проведено свыше 267,3 тысячи исследований.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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