2020-07-08T23:06:46+03:00
Спорт

В домашнем матче ФК "Ростов" уступил "Уфе" со счетом 1:2

Желто-синие пытались вырвать победу на последних минутах, но попытки не увенчались успехом
Виктория Никитина
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ФК "Ростов" уступил "Уфе" в домашней игре. Фото: ФК "Ростов"ФК "Ростов" уступил "Уфе" в домашней игре. Фото: ФК "Ростов"
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Донской футбольный клуб проиграл дома уфимцам.

Желто-синие уступили противнику со счетом 1:2. Первые пятнадцать минут встречи прошли абсолютно спокойно. Первый гол забил Деннис Хаджикадунич на 27-й минуте матча. Чернов отдал ему четкую передачу с угла поля и Хаджикадунич ударом головой забросил мяч в ворота. Счет стал 1:0 в пользу «Ростова» и до перерыва счёт не изменился.

- Во втором тайме «Уфа» стала смелее атаковать, что привело к опасному моменту в штрафной «Ростова» : Байрамян сбил нападающего уфимцев, а Алексей Еськов после просмотра видеоповтора указал на одиннадцатиметровую отметку, Даниил Фомин реализовал пенальти, - сообщили в пресс-службе ФК "Ростов".

Но уже в конце тайма Кротов вывел свою команду вперёд. На последних минутах подопечные Валерия Карпина пытались сравнять счет, но им этого сделать не удалось. Матч закончился со счетом 1:2.

Желтые карточки в течение матча получили: Попов, 45; Табидзе 60; Байрамян, 66; Глебов, 83; Норманн, 85; Алиев 86; Прошляков, 89; Логашов, 90 – Табидзе, 61; Алиев, 85.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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