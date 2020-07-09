Мачеха, пытавшаяся кастрировать 6-летнего пасынка, не считает себя виноватой

В Кашарском районе Ростовской области 33-летняя мачеха в пьяном угаре едва не лишила пасынка мужского достоинства.

Из показаний, которые она дала в следственном комитете следует, что женщина набросилась на ребенка из-за того, что он слишком громко играл и мешал ей спать после принятия алкоголя. Сначала она просто ударила его по голове, а потом повалила на пол, схватила кухонный нож всадила его в области полового органа мальчика.

К счастью, ребенку успели вызвать скорую помощь. В медицинском учреждении ему зашили рану и снова отправили домой. Сейчас ребенок находится с отцом и мачехой, которая любит приложиться к бутылке.

Эта семья уже давно находится на контроле в ПДНи не далее, как в пятницу, к ним приходили инспекторы с проверкой. В тот день они сделали вывод, что жизни и здоровью детей ничего не угрожает. А через несколько дней выпившая мачеха набросилась с ножом на пасынка.

В участке женщина долгое время не признавала свою вину, но потом все-таки рассказала и показала, как все произошло. Но раскаяния в ее словах не было. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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На допросе женщина вначале отрицала вину, но потом все рассказала и при этом даже не раскаялась.

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