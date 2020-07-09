2020-07-09T00:14:20+03:00
Спорт

"Силы иссякли": прокомментировал результат матча с "Уфой" тренер "Ростова" Валерий Карпин

"Играть в таком режиме и хорошо подготовленным игрокам тяжело"
Виктория Никитина
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Валерий Карпин назвал причину поражения от "Уфы". Фото: ФК "Ростов"Валерий Карпин назвал причину поражения от "Уфы". Фото: ФК "Ростов"
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Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин рассказал о трудностях команды и прокомментировал результат прошедшего матча с "Уфой".

Напомним, что 8 июля желто-синие уступили уфимцам в домашнем матче со счетом 1:2. Игроки бились до последнего. Это рвение к победе оценил и наставник команды Валерий Карпин.

- Играть в таком режиме - это и для хорошо готовой команды физически тяжело. А для нас тяжело втройне: карантин был, еще и карточки, болезни, травмы - замены тоже ограничены. Свежих игроков для усиления выпустить не так просто. Пока силы были первые минут 30 первого тайма и 15 второго, все было неплохо. После силы иссякли и, соответственно, добиться результата стало намного тяжелее, - отметил тренер.

Следующая встреча "Ростова" будет в гостях. Желто-синие сразятся с "Оренбургом".

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В домашнем матче ФК "Ростов" уступил "Уфе" со счетом 1:2.

Желто-синие пытались вырвать победу на последних минутах, но попытки не увенчались успехом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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