Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 11 июля 2020 года: количество заболевших перевалило за 10,5 тысяч

В Ростове-на-Дону на 11 июля прирост за сутки - 92 человека.

Статистика по Ростовской областиФото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 10 533 человека. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 92 новых случая заболевания. В тяжелом состоянии находятся 29 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 156 дончанам. Выздороветь удалось 7 760 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 251. Коэффициент распространения инфекции – 0,99.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 18 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (56), Батайске (7), Аксайском (3) районе, Новочеркасске (3), Верхнедонском (3), Пролетарском (3), Азовском (2), Белокалитвинском (2) районах, Волгодонске (2), Каменске-Шахтинском (2), Шахтах (2), Азове (1), Звереве (1), Семикаракорском (1), Каменском (1), Красносулинском (1), Цимлянском (1) и Шолоховском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 34,8% - в возрасте от 18 до 45 лет, 44,6% - от 46 до 65 лет, 13% - от 66 до 79 лет, 3,3% - старше 80 лет, 4,3% - дети. В стационарах содержатся 627 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 29,4%.

Новыми жертвами коронавируса стали 83-летний мужчина с сердечно-сосудистыми заболеваниями с неврологическими осложнениями; 56-летняя женщина с гипертонической болезнью и сахарным диабетом; 75-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями и нарушением обмена веществ; 68-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Врачи следят за состоянием 6 415 человек, из них на самоизоляции в домашних условиях – 6 372. Сняты с медицинского учета 54,7 тысячи человек. За весь период за помощью к врачам обратились более 61 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 4 818 тестов на коронавирус. За весь период было проведено свыше 291,5 тысячи исследований.

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