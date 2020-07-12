Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 12 июля 2020 года:

В Ростове-на-Дону на 12 июля прирост за сутки - 95 человек.

Статистика по Ростовской областиФото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 10 628 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано еще 95 новых случаев заражения. В тяжелом состоянии находятся 33 человека. Врачи не смогли спасти жизни уже 161 дончанина. Выздороветь удалось 7 954 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 253. Коэффициент распространения инфекции – 1,01.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 18 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (56), Мясниковском (7), Сальском (7) районах, Шахтах (4), Красносулинском (4), Аксайском (2), Белокалитвинском (2) районах, Волгодонске (2), Новочеркасске (2), Азовском (1), Дубовском (1), Мартыновском (1) районах, Каменске-Шахтинском (1), Зимовниковском (1), Кагальницком (1), Семикаракорском (1), Родионово-Несветайском (1) и Усть-Донецком (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 29,5% - в возрасте от 18 до 45 лет, 35,8% - от 46 до 65 лет, 27,4% - от 66 до 79 лет, 1% - старше 80 лет, 6,3% - дети. В стационарах содержатся 640 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 29,5%.

Новыми жертвами коронавируса стали 83-летний мужчина с сердечно-сосудистыми заболеваниями и их осложнениями; 52-летний мужчина с гипертонической болезнью, поздно обратившийся за медицинской помощью; 61-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, заболеваниями эндокринной системы, нарушением обмена веществ; 85-летняя женщина с хроническими сердечно-сосудистыми и эндокринологическими заболеваниями с осложнениями; 71-летний мужчина с заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями и нарушением обмена веществ.

Врачи следят за состоянием 6 214 человек, из них на самоизоляции в домашних условиях – 6 172. Сняты с медицинского учета 55,1 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились более 61,3 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 4 552 теста на коронавирус. За весь период было проведено свыше 296 тысяч исследований.

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