2020-07-12T15:04:34+03:00
Происшествия

«Перелетела через машину, разбила стекло шлемом»: в Ростове-на-Дону по вине пьяного водителя погибла девушка-байкер

По словам очевидцев, «БМВ» снес мотоцикл
Юрий ПОЗДНЯК
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От удара капот иномарки превратился в груду металла. Фото: соцсетиОт удара капот иномарки превратился в груду металла. Фото: соцсети
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В донской столице, в ночь с 11 на 12 июля, на улице Левобережной произошло ДТП с летальным исходом. По словам свидетелей, по дороге ехала колонна мотоциклистов.

- Байкеры ехали, не нарушая правила. Соблюдали скоростной режим, размету. Вдруг вылетел «БМВ». Иномарка снесла один из мотоциклов, - рассказал в соцсетях свидетель случившегося.

За рулем этого байка находилась 28-летняя девушка. Удар был такой силы, что она перелетела через легковой автомобиль, разбив лобовое стекло головой.

От полученных травм она кончалась на месте. У погибшей остался маленький сынишка.

Свидетели говорят, что водитель иномарки был сильно пьян и еле держался на ногах. Более того, в таком же состоянии находились и пассажиры.

Ранее "Комсомольская правда-Ростов" сообщала, что сегодняшнее утро ,12 июля, принесло печальные новости о ситуации на дорогах Ростовской области – снова авария, есть пострадавшие, в том числе дети, и один человек погиб.

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Пятеро из них – в одной чудовищной аварии под столицей региона

Воскресное утро 12 июля принесло печальные новости о ситуации на дорогах Ростовской области – снова авария, есть пострадавшие, в том числе дети, и один человек погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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