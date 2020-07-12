2020-07-12T12:25:54+03:00
Происшествия

Автокошмар на Дону: семеро человек погибли за два дня в серии ДТП в Ростовской области

Пятеро из них – в одной чудовищной аварии под столицей региона
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Очевидцы сняли последствия аварии с участием «Крайслера», «Хендай Солярис» и КАМАЗа. Фото: vk.com/rostovnadonuОчевидцы сняли последствия аварии с участием «Крайслера», «Хендай Солярис» и КАМАЗа. Фото: vk.com/rostovnadonu
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Воскресное утро 12 июля принесло печальные новости о ситуации на дорогах Ростовской области – снова авария, есть пострадавшие, в том числе дети, и один человек погиб.

ДТП произошло на 1045-м км трассы М-4 «Дон» около 8:00 в Аксайском районе.

Как сообщили в областном управлении ГИБДД, легковая иномарка «Крайслер» врезалась в грузовик КАМАЗ, двигавшийся рядом. После столкновения с фурой, легковушку отбросило в сторону, где случился еще один удар – на сей раз с «Хендай Солярис», которая ехала в попутном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибла пассажирка «Крайслера». Кроме того травмы получили 35-летний водитель иномарки и трое пассажиров, в их числе – двое детей.

В этой аварии пострадали и люди, ехавшие в автомобиле «Хендай Солярис» - это 41-летний водитель и два пассажира, включая ребенка.

Также вчера, 11 июля, в Ростовской области произошло кошмарное ДТП, в котором погибли сразу пять человек.

На 67 км автодороги Ростов-Волгодонск. Легковушка Kia Cerato выехала для обгона на полосу встречного движения, где врезалась в «ВАЗ-2112». В машине отечественного производства было четыре пассажира, в том числе ребенок . Все они погибли.

Водитель KIA немного позже также скончался от полученных травм.

Кроме того, в ночь с пятницы на субботу в донской столице умерла 25-летняя пассажирка городского такси. Причиной гибели молодой ростовчанки стала массовая авария четырех легковых иномарок. Пострадавшую девушку пытались спасти прибывшие к месту аварии врачи, однако жизнь истекавшей кровью дончанки оборвалась в карете «скорой помощи».

ИСТОЧНИК KP.RU

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