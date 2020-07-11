Скончался еще один участник страшного ДТП около Ростова

11 Июль 2020 2020-07-11T14:45:50+03:00

От полученных травм кончался водитель второй машины, попавшей в ДТП недалеко от донской столицы. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Список погибших вырос до пяти человек, в их числе – ребенок

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В пресс-службе ГИБДД Ростовской области сообщили, что к жертвам дорожно-транспортного происшествия под Ростовом, случившегося утром 11 июля, добавился еще один человек. От полученных травм кончался водитель иномарки Kia Cerato.

До этого было известно о гибели людей, ехавших в автомобиле «ВАЗ 2112». Погибли на месте аварии водитель отечественной легковушки и трое пассажиров, включая ребенка.

Столкновение автомобилей произошло примерно в 11:30 на 67-м км дороги Ростов-на-Дону – Волгодонск. Kia Cerato выехала для обгона на полосу встречного движения, где врезалась в машину «ВАЗ-2112», ехавшую по дороге в противоположном направленими.

На месте ДТП продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции.

Напомним, что сегодня в донской столице также умерла 25-летняя пассажирка такси. Причиной гибели молодой ростовчанки стала массовая авария четырех иномарок. Девушку пытались спасти прибывшие к месту происшествия медики, но истекавшая кровью дончанка скончалась в карете «скорой помощи».

ИСТОЧНИК KP.RU