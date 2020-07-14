Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 14 июля 2020 года: количество выздоровевших превысило восемь тысяч

В Ростове-на-Дону на 14 июля прирост за сутки - 97 человек.

Статистика по Ростовской областиФото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 10 823 человека. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 97 новых случаев заражения. В тяжелом состоянии находится 31 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 164 дончан. Выздороветь удалось 8 097 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 257,6. Коэффициент распространения инфекции – 1,04.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 17 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (38), Шахтах (15), Батайске (9), Мясниковском (6) районе, Волгодонске (6), Октябрьском (5), Кагальницком (3), Константиновском (3) районах, Новочеркасске (3), Сальском (2), Красносулинском (2), Миллеровском (1), Пролетарском (1),Семикаракорском (1), Целинском (1), Цимлянском (1) районах и Новошахтинске (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 37,1% - в возрасте от 18 до 45 лет, 38,1% - от 46 до 65 лет, 18,6% - от 66 до 79 лет, 4,1% - старше 80 лет, 2,1% - дети. В стационарах содержатся 639 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 30,1%.

Новой жертвой коронавируса стала 59-летняя женщина с сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями.

Врачи следят за состоянием 5 913 человек, из них на самоизоляции в домашних условиях – 5 875. Сняты с медицинского учета 56,3 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились более 62,2 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 3 392 теста на коронавирус. За весь период было проведено свыше 303,6 тысячи исследований.

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