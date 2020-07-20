В Ростове будут судить виновников гибели 7-летнего мальчика

В Ростове-на-Дону правоохранители возбудили уголовное дело по факту гибели 7-летнего мальчика. Информацию сообщили на сайте регионального следственного комитета.

По версии ведомства, все произошло накануне, 19 июля. Мальчик играл во дворе многоквартирного дома на улице Таганрогской. В какой-то момент он попытался перелезть через бетонный блок, за которым находилась детская площадка.

Когда он карабкался наверх, дотронулся до фонарного столба, освещающего улицу в темное время суток. Как оказалось, он был под напряжением. Мальчика получил сильный удар током, от чего не удержался и упал вниз. Прежде чем оказаться на земле он пролетел два метра. Удар пришелся на голову – школьник получил черепно-мозговую травму. Это моментально привело к смерти. Прохожие вызвали на место скорую помощь. Приехавшим медикам оставалось только констатировать смерть ребенка.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». следствием будет дана правовая оценка действиям работникам товарищества собственников жилья, - отметили в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.

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