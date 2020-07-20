В Ростовской области задержали четверых подозреваемых в нападении на экс-директора «Ростсельмаша»

Полицейским удалось выйти на след и задержать троих братьев и Азовской области и уроженца Санкт-Петербурга. Силовики считают, что именно они причастны к нападению на Юрия Пескова и его сестру, - сообщил источник издания в правоохранительных органах региона.

Полицейские предполагают, что группировка "гастролировала" по регионам России и промышляла грабежами. На след преступников вышли псковские полицейские после разбойного нападения на бизнесмена в Великих Луках .

Сейчас злоумышленников проверяют на причастность к убийству 100-летнего ветерана в Башкирии.

Ранее «Комсомольская правда-Ростов» сообщала, что в селе Новомаргаритовка Азовского района произошло нападение на дом бывшего руководителя завода «Ростсельмаш» Юрия Пескова.

Алла, сестра Юрия Пескова, попросила соцработницу зайти в воскресенье покормить собак. Но помощнице дверь в указанный день никто не открыл.

Тогда женщина, заподозрив неладное, пошла к соседу и попросила того открыть дверь.

Их глазам предстала страшная картина. Пожилая женщина лежала на полу мертвая. Рядом – ее брат.

- На руках у Юрия Пескова – следы от ожогов. Вероятно, его пытали. На голове у женщины травма от удара тупым предметом, - сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Юрий Песков был генеральным директором завода «Ростсельмаш» с 1978 по 1996 год. Фото: пресс-служба областного правительства

По предварительным данным, мотивом для нападения стала корысть. За несколько дней до случившегося экс-директор завода ездил в банк и снимал крупную сумму денег.

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