Видео с места нападения на экс-директора "Ростсельмаша" показал СК

Появилось видео с места нападения на экс-директора «Ростсельмаша» и его сестру. Кадры опубликовал следственный комитет России.

Ведомство показало дом Юрия Пескова, в котором произошло страшное преступление. Жилище пожилого мужчины могло привлечь грабителей. На записи также видно, что помещения осматривали следователи и криминалисты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/791561" frameborder="0"></iframe> Видео с места нападения на бывшего директора "Ростсельмаш" опубликовал СК.

Напомним, 19 июля стало известно о нападении на дом бывшего директора «Ростсельмаша» в селе Новомаргаритово в Азовском районе. По данным источника «КП», в этот день к Юрию Пескову и его сестре пришла соцработница. Когда ее никто не встретил, она попросила соседа открыть дверь. Перед людьми предстала страшная картина. Сестра Юрия Пескова была убита. Самого мужчину обнаружили с травмами. Есть основания полагать, что хозяина дома пытали – на его руках были следы от ожогов. В настоящее время пострадавший находится в азовской ЦГБ. У него диагностировали черепно-мозговую травму. Состояние оценивается как удовлетворительное.

Уже на следующий день правоохранители задержали предполагаемых преступников. В совершении нападении подозревают троих братьев из Азовского района и уроженца Санкт-Петербурга. Полицейские полагают, что они – так называемые «гастролеры», которые ездили по городам и совершали грабежи.

Сейчас подозреваемых проверяют на причастность к убийству 100-летнего ветерана из Башкирии. Происшествие случилось в начале июля. По данным источника «КП-Уфа», Ивана Несмеянова оглушили тяжелым предметом по голове и связали по рукам и ногам, а после ударили ломом по голове. От полученной травмы головы и кровопотери пострадавший скончался.

Кроме того, задержанные могут быть причастны к разбойному нападению на бизнесмена в Великих Луках.

Юрий Песков был генеральным директором завода «Ростсельмаш» с 1978 по 1996 год.

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