Возможно, пытали: появились подробности нападения на дом экс-директора ростовского завода «Ростсельмаш»

В Ростовской области, в селе Новомаргаритовка Азовского района, произошло нападение на дом бывшего руководителя завода «Ростсельмаш» Юрия Пескова.

Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды-Ростов» источник в правоохранительных органах региона, Алла, сестра Юрий Пескова, попросила соцработницу зайти в воскресенье покормить собак. Но помощнице дверь в указанный день никто не открыл.

Тогда женщина, заподозрив неладное, пошла к соседу и попросила того открыть дверь.

Их глазам предстала страшная картина. Пожилая женщина лежала на полу мертвая. Рядом – ее брат.

- На руках у Юрия Пескова – следы от ожогов. Вероятно, его пытали. На голове у женщины травма от удара тупым предметом, - сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Юрий Песков был генеральным директором завода «Ростсельмаш» с 1978 по 1996 год. Фото: пресс-служба областного правительства

По предварительным данным, мотивом для нападения стала корысть. За несколько дней до случившегося экс-директор завода ездил в банк и снимал крупную сумму денег.

Сейчас на месте работает полиция. Правоохранители пытались допросить Пескова, но он не смог ничего ответить. Сейчас пострадавший в больнице.

– Юрий Александрович поступил в ЦГБ Азова с черепно-мозговой травмой. Состояние здоровья – удовлетворительное, – прокомментировали в больнице.

Следком возбудил уголовное дело . Подозреваемых разыскивает полиция.

Юрий Песков был генеральным директором завода «Ростсельмаш» с 1978 по 1996 год. С 1983 по 1984 год он занимал должность заместителя министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР.

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