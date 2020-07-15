2020-07-14T22:40:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 15 июля 2020 года: количество заболевших приближается к 11 тысячам

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 15 июля
Виктория Никитина
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Коронавирусом в Ростовской области заразились 99 человекКоронавирусом в Ростовской области заразились 99 человекФото: "КП" Архив
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В Ростове-на-Дону на 15 июля прирост за сутки - 99 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

Статистика по Ростовской областиФото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились 10 922 человека. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 99 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 34 человека. Врачи не смогли спасти жизни уже 167 дончан. Выздороветь удалось 8 291 заболевшему. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 260. Коэффициент распространения инфекции – 1,06.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 19 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (41), Шахтах (13), Батайске (8), Сальском (7), Азовском (4), Пролетарском (4) районах, Азове (3), Новочеркасске (3), Мясниковском (3), Аксайском (2) районах, Донецке (2), Цимлянском (2) районе, Таганроге (1), Каменске-Шахтинском (1), Веселовском (1), Октябрьском (1), Целинском (1), Семикаракорском (1) и Родионово-Несветайском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 22,2% - в возрасте от 18 до 45 лет, 51,5% - от 46 до 65 лет, 17,2% - от 66 до 79 лет, 2% - старше 80 лет, 7,1% - дети. В стационарах содержатся 690 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 31,9%.

Новыми жертвами коронавируса стали 67-летний мужчина с хроническими заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем с осложнениями; 81-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями; 70-летняя женщина с заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями и тяжелым течением хронического заболевания легких.

Врачи следят за состоянием 6 068 человек, из них на самоизоляции в домашних условиях - 6 030. Сняты с медицинского учета 56,7 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 62,8 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 2 452 теста на коронавирус. За весь период было проведено свыше 306 тысяч исследований.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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