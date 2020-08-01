Донской губернатор поручил разобраться с «ливневками» на Западном до конца 2021 года

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил подготовить проект по модернизации ливневой канализации вдоль улицы Малиновского до конца 2021 года. Все дело в том, что последний сильный дождь, который обрушился на донскую столицу 17 июля, спровоцировал настоящий потоп в некоторых местах на Западном районе города. Дороги, улицы и целые дворы оказались под водой.

Накануне власти провели совещание. В ходе обсуждение стало ясно, что стихийные бедствия на улице Извилистой и Малиновского после обильных осадков вызывают неправильно спроектированные стоки. Они не выдерживают постоянного потока воды.

Улица Малиновского, где 17 июля случилось наводнение. Фото: правительство РО

На этот раз власти решили не останавливаться на ликвидации последствий, а устранить причину. На эту тему высказался и губернатор Голубев. Он лично осмотрел затопленную территорию вблизи, где располагается садоводческое товарищество.

- Долгосрочная работа должна быть разбита на этапы. Первый – где угроза максимальная. Затем надо заняться тем, что влияет на общую ситуацию, - сказал Василий Голубев.

Власти признали, что последние десятилетия создание ливневой канализации осуществлялось только при строительстве дорог. Кроме того, к ухудшению ситуации приводит появление все новых и новых жилых домов, что увеличивает площадь водосброса на 40 гектаров каждый год.

Стали известно, что сначала предполагается строительство коллекторов вдоль улицы Малиновского. Их общая протяженность - 42,7 км. Также нужно учесть создание стоков на улицах Жданова, Солженицына, Еременко, 339-й Стрелковой Дивизии, Зорге, Мильчакова и проспекте Стачки.

- Горизонт исполнения задачи – до двух лет, как раз до конца 2021 года. Подготовьте дорожную карту, организуйте работу так, чтобы до этого времени были завершены все предварительные работы и собственно проектирование, - подчеркнул глава региона.

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