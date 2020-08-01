На Дону из колонии сбежала 20-летняя девушка

На Дону в городе Каменске-Шахтинске из исправительной колонии сбежала 20-летняя заключенная. Как сообщил собственный источник «КП-Ростов» в правоохранительных органах, в скором времени девушку удалось обнаружить. Она пряталась недалеко от режимной территории.

Как выяснилось, ранее дончанка была осуждена за кражу. Она почти полностью отсидела положенный срок, но так и не дождалась заветного «звонка».

30 июля надзиратель отвел ее на работу. Спустя несколько часов во время следующего обхода дежурный не смог найти ее на месте. Сотрудники колонии прочесали всю территорию ИК, но не обнаружили девушку.

Тогда поиски продолжились на прилегающей местности. Уже на следующий день надзиратели установили место, где она пряталась. Это был соседний к колонии дачный участок. Там она провела всю ночь.

На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента. Главный вопрос: как ей удалось покинуть режимную территорию? Теперь девушке грозит более серьезный срок. Если судья признает ее виновной в побеге, к ее сроку могут добавить еще четыре года.

Напомним, весной этого года поддельный «адвокат» на два месяца заменил собою в СИЗО настоящего арестанта. Если бы беглец не попался на краже, про подмену никто бы не узнал