Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 18 июля 2020 года:

В Ростове-на-Дону на 18 июля прирост за сутки - 97 человек.

Статистика по Ростовской областиФото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 11 214 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 97 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 38 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 178 дончан. Выздороветь удалось 8 745 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 267. Коэффициент распространения инфекции – 1,02.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 23 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (42), Батайске (7), Волгодонском (6) районе, Волгодонске (5), Пролетарском (5) районе, Новошахтинске (4), Новочеркасске (3), Мартыновском (3), Азовском (3) районах, Шахтах (2), Аксайском (2), Зимовниковском (2), Миллеровском (2), Белокалитвинском (2), Сальском (1), Красносулинском (1), Константиновском (1), Родиново-Несветайском (1), Верхнедонском (1), Кагальницком (1), Морозовском (1), Заветинском (1) районах и Азове (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 28,9% - в возрасте от 18 до 45 лет, 43,3% - от 46 до 65 лет, 18,6% - от 66 до 79 лет, 5,1% - старше 80 лет, 4,1% - дети. В стационарах содержатся 674 пациента. Загруженность коечного фонда составляет 31,3%.

Новыми жертвами коронавируса стали 73-летняя женщина с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и нарушением обмена веществ; 69-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем; 62-летний мужчина с хроническим заболеваниями сердечно-сосудистой системы, поздно обратившийся за медицинской помощью; 84-летняя женщина с сердечно-сосудистыми заболеваниями и их осложнениями; 69-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Врачи следят за состоянием 6 007 человек, из них на самоизоляции дома – 5 962. Сняты с медицинского учета 57,5 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились более 63,5 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 4 662 теста на коронавирус. За весь период было проведено почти 320,3 тысячи исследований.

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