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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 19 июля 2020 года: в тяжелом состоянии находятся 42 человека

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 19 июля
Виктория Никитина
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В Ростовской области коронавирусом заразились еще 102 человекаВ Ростовской области коронавирусом заразились еще 102 человекаФото: "КП" Архив
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В Ростове-на-Дону на 19 июля прирост за сутки - 102 человека.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

Статистика по Ростовской областиФото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 11 316 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 102 новых случая заболевания. В тяжелом состоянии находятся 42 человека. Врачи не смогли спасти жизни уже 183 дончан. Выздороветь удалось уже 8 874 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 269,3. Коэффициент распространения инфекции – 1,01.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 18 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (49), Шахтах (11), Батайске (8), Новочеркасске (6), Целинском (5), Азовском (4), Мартыновском (4) районах, Азове (3), Константиновском (2), Семикаракорском (2), Дубовском (1), Красносулинском (1), Пролетарском (1), Сальском (1), Чертковском (1) районах, Волгодонске (1), Гукове (1) и Новошахтинске (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 29,4% - в возрасте от 18 до 45 лет, 42,2% - от 46 до 65 лет, 19,6% - от 66 до 79 лет, 5,9% - старше 80 лет, 2,9% - дети. В стационарах содержатся 696 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 33,2%.

Новыми жертвами коронавируса стали 84-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, заболеваниями эндокринной системы, нарушением обмена веществ; 61-летний мужчина с хроническими заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем с неврологическими осложнениями; 70-летняя женщина с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническим эндокринным заболеванием; 57-летняя женщина с эндокринным заболеванием и его осложнением, нарушением обмена веществ; 68-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями и нарушением обмена веществ.

Врачи следят за состоянием 6 137 человек, из них на самоизоляции в домашних условиях – 6 092. Сняты с медицинского учета 57,7 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 63,9 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 4 587 тестов на коронавирус. За весь период было проведено почти 325 тысяч исследований.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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