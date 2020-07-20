2020-07-19T21:31:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 20 июля 2020 года: количество инфицированных увеличилось на 103 человека

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 20 июля
Виктория Никитина
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В Ростовской области коронавирусом заразились еще 103 человекаВ Ростовской области коронавирусом заразились еще 103 человекаФото: "КП" Архив
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В Ростове-на-Дону на 20 июля прирост за сутки - 103 человека.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

Статистика по Ростовской областиФото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 11 419 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 103 новых случая заболевания. В тяжелом состоянии находятся 43 человека. Врачи не смогли спасти жизни 183 дончан. Выздороветь удалось 8 909 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 271,8. Коэффициент распространения инфекции – 1,02.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 20 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (53), Мясниковском (9) районе, Волгодонске (7), Новочеркасске (5), Миллеровском (3), Целинском (3) районах, Батайске (3), Каменске-Шахтинском (3), Шахтах (3), Матвеево-Курганском (2), Неклиновском (2), Сальском (2), Азовском (1), Аксайском (1), Заветинском (1), Морозовском (1), Октябрьском (1), Советском (1) районах, Азове (1) и Донецке (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 29,1% - в возрасте от 18 до 45 лет, 46,6% - от 46 до 65 лет, 16,5% - от 66 до 79 лет, 5,9% - старше 80 лет, 1,9% - дети. В стационарах содержатся 714 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 32,9%.

Врачи следят за состоянием 6 184 человек, из них на самоизоляции в домашних условиях – 6 139. Сняты с медицинского учета свыше 57,7 тысячи человек. За весь период за помощью к медика обратились более 63,9 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 4 678 тестов на коронавирус. За весь период было проведено почти 329,6 тысячи исследований.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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