Снова +35: на этой неделе ростовчан ждет невыносимая жара

Уже на этой неделе всех жителей Ростова-на-Дону ждет жаркая погода. Воздух прогреется до +35 градусов, а жители города вновь заполнят водоемы и пляжи.

По сообщениям «Яндекс-погоды», уже в среду, 22 июля, температура на улице достигнет +31 градусов. При этом осадков не ожидается, что неудивительно после наводнения, которое вызвал проливной дождь на прошедшей неделе. Видимо запас влаги на данный момент исчерпан и теперь жители области снова почувствуют экстремальное ростовское лето.

В четверг воздух немного охладится – 29 градусов. Вероятность осадков упадет до 0, а скорость ветра составит 4 метра в секунду. Такая погода ожидается и в пятницу, но на выходные все изменится кардинальным образом. Казалось бы, что такое разница в 5 градусов? Однако, когда речь идет о невыносимой жаре, даже такие цифры имеют колоссальное значение.

В субботу столбики термометров поднимутся до +35 градусов. Немного усилится ветер – до 5 метров в секунду. Вероятность дождя также останется на минимальном уровне. Такая же погода ожидается и в воскресенье. Важно сказать, что все выходные воздух будет влажный, что может создать неприятные явления, характерные для нашего региона – зной и духоту.

В такую погоду жителям следует быть еще более осторожными. Не стоит долго находится на открытом солнце, чтобы не получить ожоги. Важно пить больше воды и чаще пребывать в тени.

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