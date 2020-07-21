2020-07-20T22:48:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 21 июля 2020 года:

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 21 июля
Виктория Никитина
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В Ростовской области коронавирусом заразились еще 115 человекВ Ростовской области коронавирусом заразились еще 115 человекФото: "КП" Архив
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В Ростове-на-Дону на 21 июля прирост за сутки - 115 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

Статистика по Ростовской областиФото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 11 534 человека. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано еще 115 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 44 человека. Врачи не смогли спасти жизни уже 183 дончан. Выздороветь удалось 8 926 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 274,5. Коэффициент распространения инфекции – 1,07.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 26 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (47), Волгодонске (9), Мясниковском (7), Азовском (6) районах, Батайске (6), Кагальницком (4), Семикаракорском (4), Тацинском (4), Багаевском (3), Мартыновском (3), Белокалитвинском (2) районах, Азове (2), Новочеркасске (2), Шахтах (2), Зимовниковском (2), Родионово-Несветайском (2), Веселовском (1) районах, Гукове (1), Таганроге (1), Красносулинском (1), Морозовском (1), Неклиновском (1), Сальском (1), Тарасовском (1), Целинском (1) и Чертковском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 36,5% - в возрасте от 18 до 45 лет, 38,3% - от 46 до 65 лет, 20,9% - от 66 до 79 лет, 4,3% - старше 80 лет. В стационарах содержатся 747 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 33,6%.

Врачи следят за состоянием 6 300 человек, из них на самоизоляции дома – 6 293. Сняты с медицинского учета почти 58 тысяч человек. За весь период за помощью к медикам обратились более 64,3 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 3 142 теста на коронавирус. За весь период было проведено 332,7 тысячи исследований.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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