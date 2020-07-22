Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 22 июля 2020 года: количество заболевших снова начало расти

В Ростове-на-Дону на 22 июля прирост за сутки - 123 человека.

Статистика по Ростовской областиФото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 11 657 человека. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 123 новых случая заболевания. В тяжелом состоянии находятся 48 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 187 дончан. Выздороветь удалось 9 152 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 277,4. Коэффициент распространения инфекции – 1,13.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 33 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (49), Батайске (10), Волгодонске (7), Новочеркасске (6), Шахтах (6), Аксайском (6), Мясниковском (3), Зимовниковском (3) районах, Таганроге (3), Сальском (3), Кагальницком (2), Семикаракорском (2), Пролетарском (2), Мартыновском (2), Азовском (1) районах, Азове (1), Гукове (1), Новошахтинске (1), Звереве (1), Донецке (1), Каменске-Шахтинском (1), Родионово-Несветайском (1), Морозовском (1), Заветинском (1), Тацинском (1), Матвеево-Курганском (1), Зерноградском (1), Миллеровском (1), Шолоховском (1), Егорлыкском (1), Кашарском (1), Верхнедонском (1) и Песчанокопском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 37,4% - в возрасте от 18 до 45 лет, 34,9% - от 46 до 65 лет, 18,7% - от 66 до 79 лет, 4,9% - старше 80 лет, 4,1% - дети. В стационарах содержатся 773 пациента. Загруженность коечного фонда составляет 34,8%.

Новыми жертвами коронавируса стали 71-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, хроническими заболеваниями легких; 90-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, в том числе неврологическими; 65-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями и хроническим эндокринным заболеванием; 73-летняя женщина с гипертонической болезнью, нарушением обмена веществ и хроническим заболеванием почек.

Врачи следят за состоянием 6 249 человек, из них на самоизоляции в домашних условиях – 6 234. Сняты с медицинского учета 58,4 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились более 64,6 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 1 781 тест на коронавирус. За весь период было проведено 334,5 тысячи исследований.

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