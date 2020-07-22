2020-07-21T22:56:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 22 июля 2020 года: количество заболевших снова начало расти

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 22 июля
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростовской области коронавирусом заразились еще 123 человекаВ Ростовской области коронавирусом заразились еще 123 человекаФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону на 22 июля прирост за сутки - 123 человека.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

Статистика по Ростовской областиФото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 11 657 человека. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 123 новых случая заболевания. В тяжелом состоянии находятся 48 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 187 дончан. Выздороветь удалось 9 152 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 277,4. Коэффициент распространения инфекции – 1,13.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 33 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (49), Батайске (10), Волгодонске (7), Новочеркасске (6), Шахтах (6), Аксайском (6), Мясниковском (3), Зимовниковском (3) районах, Таганроге (3), Сальском (3), Кагальницком (2), Семикаракорском (2), Пролетарском (2), Мартыновском (2), Азовском (1) районах, Азове (1), Гукове (1), Новошахтинске (1), Звереве (1), Донецке (1), Каменске-Шахтинском (1), Родионово-Несветайском (1), Морозовском (1), Заветинском (1), Тацинском (1), Матвеево-Курганском (1), Зерноградском (1), Миллеровском (1), Шолоховском (1), Егорлыкском (1), Кашарском (1), Верхнедонском (1) и Песчанокопском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 37,4% - в возрасте от 18 до 45 лет, 34,9% - от 46 до 65 лет, 18,7% - от 66 до 79 лет, 4,9% - старше 80 лет, 4,1% - дети. В стационарах содержатся 773 пациента. Загруженность коечного фонда составляет 34,8%.

Новыми жертвами коронавируса стали 71-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, хроническими заболеваниями легких; 90-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, в том числе неврологическими; 65-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями и хроническим эндокринным заболеванием; 73-летняя женщина с гипертонической болезнью, нарушением обмена веществ и хроническим заболеванием почек.

Врачи следят за состоянием 6 249 человек, из них на самоизоляции в домашних условиях – 6 234. Сняты с медицинского учета 58,4 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились более 64,6 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 1 781 тест на коронавирус. За весь период было проведено 334,5 тысячи исследований.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 21 июля 2020 года.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 21 июля.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эксперт-пульмонолог: 100-процентно защищающая вакцина от коронавируса появится только через несколько лет
Главный внештатный пульмонолог Минздрава по Центральному федеральному округу Андрей Малявин рассказал, стоит ли прививаться от ковида, вредит ли он детям и как меняются переболевшие «короной» люди
Новости 24
Ростовчанка Виктория Лопырева рассказала о материальности мыслей
В Ростовской области обнаружили останки 15 красноармейцев времен ВОВ
В Ростовской области бывшего министра строительства приговорили к двум годам условно
Брить или не брить: Ростов попал в топ-10 самых бородатых городов России
В донской столице сгорел припаркованный грузовик
На Дону оштрафовали 60 человек за отсутствие масок
В Тамбове нашли пропавшую в начале июля 15-летнюю ростовчанку
В Ростовской области подорожал минимальный набор продуктов
В нескольких поселках и хуторах Ростовской области ввели карантин из-за бруцеллеза
Стало известно, как будет работать интерактивный фонтан в парке «Левобережный»
В Ростове отделение центра занятости закрыли на карантин из-за коронавируса
В Ростове благоустроят Зеленый остров за 45 миллионов рублей
Скончался начальник противопожарной службы Ростовской области
Экс-главу пресс-службы администрации донской столицы будут судить в Ростове
Мария Лиман показал плоский живот и напомнила о контрацепции
Массовый сброс стройотходов вновь зафиксирован в Ростове-на-Дону
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
Новый поезд в Крым будет делать транзитную остановку в Ростове
Его дело – табак! Ростовчанин открыл в гараже завод по изготовлению сигарет
В Ростове водитель устроил стрельбу из пистолета, находясь в пробке
Ростовчане потребовали вернуть на дороги автобусы №58
Чрезвычайная пожароопасность снова ожидается в донской столице
Короткое замыкание кулера с водой едва не обернулось пожаром в ростовском следственном комитете
Морг при БСМП перевыполнил госзадание вдвое
В Ростове-на-Дону увеличат коллектор на Малиновского, чтобы избежать подтоплений
Казаки пообещали помочь в восстановлении мемориала на Змиевской балке
Пострадавшего при нападении экс-директора «Ростсельмаша» перевели в областную больницу