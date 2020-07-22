1:0: первый гол в ворота "Зенита" забросил Бактиёр Зайнутдинов

В матче 30-го тура ТИНЬКОФ РПЛ ФК "Ростов" - ФК "Зенит" счет открыл игрок желто-синих Бактиёр Зайнутдинов.

Полузащитник мощным ударом со штрафной попал в ногу Дриусси. Мяч отрикошетил и полетел в ближний угол, поймав Васютина на противоходе. Александр мяча коснулся, но лишь подправил его под перекладину!

Мяч попал в сетку на 18-й минуте. Таким образом, желто-синие вышли вперед и счет стал 1:0.

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