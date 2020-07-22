"Ростов" уступил "Зениту" в домашнем матче со счетом 1:2

В 30-м и заключительном туре ТИНЬКОФ российской премьер-лиги в донской столице на "Ростов-Арене" сразились "Ростов" и "Зенит".

Матч получился весьма напряженным. Во-первых, температура в Ростове была около 30 градусов, а во-вторых, команды играли на пределе своих возможностей. Уже на четвертой минуте игры гости создали голевой момент у ворот хозяев, но забить не удалось. Атака ростовчан получилась более результативной - на 18-й минуте гол в ворота "Зенита" забил Бактиёр Зайнутдинов. Этот гол стал четвёртым для полузащитника «Ростова» в нынешнем сезоне. Уже через минуту едва не забил Шомуродов после удара головой в прыжке – мяч угодил в каркас ворот.

Первый тайм закончился со счетом - 1:0.

- В самом начале второго тайма в составе «Зенита» произошли кадровые изменения: Дзюба, Азмун и Осорио заменили Шамкина и Мамману соответственно. На 61-й минуте вынужденную замену пришлось совершить нашей команде – многочисленные столкновения с игроками «Зенита» сказались на самочувствии Хорена Байрамяна. Дискомфорт в районе голеностопа не позволил продолжить игру нашему полузащитнику – на замену вышел Александр Долгов, - сообщили в пресс-службе донского клуба.

Питерцы смогли забить два мяча за три игровые минуты, на 72-й забил Ригони, а Азмун вывел команду вперёд на 75-й минуте встречи. В оставшееся время командам забить не удалось.

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Мяч попал в сетку на 18-й минуте матча.

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