2020-07-22T23:34:08+03:00
Спорт

"Пятое место - для нас более, чем хорошо" - высказался об итогах чемпионата Валерий Карпин

Футболисты передохнут 2-3 дня, а затем с новыми силами возьмутся за тренировки
Виктория Никитина
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Валерий Карпин подвел итог завершившегося чемпионата. Фото: ФК "Ростов"Валерий Карпин подвел итог завершившегося чемпионата. Фото: ФК "Ростов"
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Главный тренер ростовского футбольного клуба Валерий Карпин высказался о результатах прошедшего матча с "Зенитом" и в общем о результатах чемпионата.

Наставник ростовчан рассказал о том, что ждет футболистов в ближайшие дни. Команда отдохнет в ближайшие 2-3 дня, а затем приступит к тренировкам, чтобы за оставшиеся 10-12 дней вернуться в прежнюю форму. Тренер считает, что коронавирус отступит еще не скоро и новые игры тоже не избегут проблем и ограничений.

- Я думаю, если бы у нас не было этой проблемы с коронавирусом, то мы могли бы выступить лучше, но пятое место, я считаю, в нынешней ситуации это более чем хорошо, - заявил Карпин.

Кроме того, тренер сказал, что на подготовку к игре с "Зенитом" у ростовчан было больше времени и это несомненно сказалось на темпе игры. Карпин заметил, что в этом матче у донской команды сил хватило уже не 40, а на 60 минут.

- Хочу поблагодарить команду, ребят. Они сделали всё, что могли и что в их силах. Поверьте мне, больше они просто не могли. И, конечно, хочется поблагодарить наших болельщиков. В течение всего сезона они поддерживали, болели, переживали. Спасибо им за это, только слова благодарности и от меня лично, и от клуба, - подвел итог Валерий Карпин.

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Счет в матче открыли желто-синие, но удержать не смогли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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