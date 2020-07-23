Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 23 июля 2020 года: от опасной болезни скончались еще пять человек

В Ростове-на-Дону на 23 июля прирост за сутки -121 человек.

Статистика по Ростовской областиФото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 11 778 человек. По последним данным Роспотребнадзора, был зафиксирован 121 новый случай заболевания. В тяжелом состоянии находятся 42 человека. Врачи не смогли спасти жизни уже 192 дончан. Выздороветь удалось 9 288 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 280,3. Коэффициент распространения инфекции – 1,17.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 21 городе и районе региона: в Ростове-на-Дону (60), Батайске (10), Новочеркасске (9), Волгодонске (6), Шахтах (6), Таганроге (3), Азовском (3) районе, Азове (3), Зверево (3), Багаевском (3), Аксайском (2), Семикаракорском (2) районах, Новошахтинске (2), Белокалитвинском (2), Мясниковском (1), Зимовниковском (1), Кагальницком (1), Пролетарском (1), Шолоховском (1), Неклиновском (1) районах и Каменске-Шахтинском (1), - сообщили в правительстве Ростовской области.

Среди новых заболевших 36,4% - в возрасте от 18 до 45 лет, 46,3% - от 46 до 65 лет, 9,9% - от 66 до 79 лет, 5,8% - старше 80 лет, 16% - дети. В стационарах содержатся 725 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 33,4%.

Новыми жертвами коронавируса стали 70-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, хроническим эндокринным заболеванием; 64-летняя женщина с гипертонической болезнью, хроническим эндокринным заболеванием и заболеванием печени; 49-летняя женщина с хроническим эндокринологическим заболеванием, гипертонической болезнью и онкопроцессом; 68-летний мужчина с гипертонической болезнью и хроническим заболеванием легких; 61-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, хроническими заболеваниями эндокринной системы и нарушением обмена веществ.

Врачи следят за состоянием 6 454 человек, из них на самоизоляции в домашних условиях - 6 439. Сняты с медицинского учета 58,7 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились более 65,1 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 4 387 тестов на коронавирус. За весь период было проведено 338,9 тысячи исследований.

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