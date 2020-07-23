Еще больше похолодает в Ростове 23 июля

Похолодание в Ростов-на-Дону принесет северный ветер. Температура воздуха понизится только в дневное время. Утром и вечером существенных изменений на градуснике ждать не стоит.

В утренние часы будет уже довольно прохладно - +20...+22, днем столбик термометра достигнет отметки +23...+26. И совсем немного температура упадет к вечеру +20...+25. С утра, синоптики прогнозируют ростовчанам облачную погоду. Солнце выглянет из-за туч только после полудня.

Ветер сегодня сменит два направления: северное и северо-восточное. Скорость его порывами будет достигать 7-10 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать неприятности и видимость ничто ограничивать тоже не будет.

Атмосферное давление составит 752-753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 27 до 61%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Температура воздуха поднимется до +29 градусов.

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