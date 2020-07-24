Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 24 июля 2020 года: количество заболевших увеличилось на 120

В Ростове-на-Дону на 24 июля прирост за сутки -120 человек.

Статистика по Ростовской областиФото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 11 898 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 120 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находится 41 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 197 дончан. Выздороветь удалось уже 9 444 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 283,2. Коэффициент распространения инфекции – 1,2.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 23 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (46), Волгодонске (14), Шахтах (9), Новочеркасске (5), Аксайском (5), Родионово-Несветайском (5), Пролетарском (4) районах, Новошахтинске (4), Сальском (4) районе, Азове (3), Мясниковском (3), Константиновском (3), Батайске (2), Таганроге (2), Кагальницком (2) районе, Каменске-Шахтинском (2), Азовском (1), Шолоховском (1), Мартыновском (1),Тацинском (1), Красносулинском (1), Орловском (1) и Октябрьском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 40% - в возрасте от 18 до 45 лет, 39,2% - от 46 до 65 лет, 10,8% - от 66 до 79 лет, 5% - старше 80 лет, 5% - дети. В стационарах содержатся 747 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 34%.

Новыми жертвами коронавируса стали 79-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с неврологическими осложнениями, хроническим заболеванием почек; 72-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, хроническими заболеваниями почек и эндокринной системы; 58-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, хроническими эндокринными заболеваниями и нарушением обмена веществ; 64-летний мужчина с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, нарушением обмена веществ; 71-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями и нарушением обмена веществ.

Врачи следят за состоянием 6 293 человека, из них на самоизоляции дома – 6 281. Сняты с медицинского учета 59,1 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились более 65,4 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 4 524 тестов на коронавирус. За весь период было проведено 343,4 тысячи исследований.

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