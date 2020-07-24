2020-07-24T09:05:55+03:00
Общество

С каждым дне все холоднее становится в донской столице

Но синоптики обещают ростовчанам солнечную погоду
Виктория Никитина
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В Ростове постепенно становится все прохладнееВ Ростове постепенно становится все прохладнееФото: "КП" Архив
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В Ростов ветер с северной стороны приносит похолодание все больше и больше. С каждым днем в донской столице столбик термометра понижается на 1-2 градуса. Но, к счастью, лето пока не спешит покидать горожан.

В утренние часы будет прохладно - +15...+16, днем столбик термометра достигнет отметки +24...+28. И совсем немного температура упадет к вечеру +22...+27. В течение дня, синоптики прогнозируют ростовчанам солнечную погоду. Облачно будет только ранним утром.

Ветер сегодня сменит два направления: северо-восточное и северное. Скорость его порывами будет достигать 4-9 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать неприятности и видимость ничто ограничивать тоже не будет.

Атмосферное давление составит 753-754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 24 до 63%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Облачность и резкое усиление ветра ожидает ростовчан 22 июля.

Температура воздуха поднимется до +29 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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