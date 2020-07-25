Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 25 июля 2020 года: количество заболевших увеличилось на 124 человека

В Ростове-на-Дону на 25 июля прирост за сутки - 124 человека.

Статистика по Ростовской областиФото: Яндекс

В Ростовской области количество заболевших коронавирусом достигло 12 144 человек. По последним данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки вирус подтвердился еще у 124 человек. На данный момент к аппаратам ИВЛ подключены 42 человека. Кроме того, еще два человека скончались от опасной инфекции. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 289. Коэффициент распространения инфекции – 1,1.

Радует лишь то, что выздороветь удалось уже 9 723 заболевшим. А за последние сутки - 143.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 29 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (56), Новочеркасске (10), Волгодонске (7), Аксайском (5) районе, Новошахтинске (5), Мясниковском (5) районе, Таганроге (4), Сальском (4) районе, Батайске (2), Неклиновском (2) районе, Азове (2), Зимовниковском (2), Кагальницком (2), Тарасовском (2) районах, Каменске-Шахтинском (2), Шахтах (1), Азовском (1), Мартыновском (1), Матвеево-Курганском (1), Октябрьском (1), Целинском (1), Волгодонском (1), Орловском (1), Родионово-Несветайском (1), Егорлыкском (1), Кашарском (1), Песчанокопском (1), Зерноградском (1) районах и Зверево (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

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