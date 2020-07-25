2020-07-25T12:07:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 25 июля 2020 года: количество заболевших увеличилось на 124 человека

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 25 июля
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростовской области коронавирус подтвердился у 124 человекВ Ростовской области коронавирус подтвердился у 124 человекФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону на 25 июля прирост за сутки - 124 человека.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

Статистика по Ростовской областиФото: Яндекс

В Ростовской области количество заболевших коронавирусом достигло 12 144 человек. По последним данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки вирус подтвердился еще у 124 человек. На данный момент к аппаратам ИВЛ подключены 42 человека. Кроме того, еще два человека скончались от опасной инфекции. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 289. Коэффициент распространения инфекции – 1,1.

Радует лишь то, что выздороветь удалось уже 9 723 заболевшим. А за последние сутки - 143.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 29 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (56), Новочеркасске (10), Волгодонске (7), Аксайском (5) районе, Новошахтинске (5), Мясниковском (5) районе, Таганроге (4), Сальском (4) районе, Батайске (2), Неклиновском (2) районе, Азове (2), Зимовниковском (2), Кагальницком (2), Тарасовском (2) районах, Каменске-Шахтинском (2), Шахтах (1), Азовском (1), Мартыновском (1), Матвеево-Курганском (1), Октябрьском (1), Целинском (1), Волгодонском (1), Орловском (1), Родионово-Несветайском (1), Егорлыкском (1), Кашарском (1), Песчанокопском (1), Зерноградском (1) районах и Зверево (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 25 июля 2020 года: количество заболевших превысило 12 тысяч человек.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 25 июля.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эксперт-пульмонолог: 100-процентно защищающая вакцина от коронавируса появится только через несколько лет
Главный внештатный пульмонолог Минздрава по Центральному федеральному округу Андрей Малявин рассказал, стоит ли прививаться от ковида, вредит ли он детям и как меняются переболевшие «короной» люди
Новости 24
В Ростове обнаружили нарушения при розливе и продаже питьевой воды
В донской столице эвакуировали ТЦ "Золотой Вввилон"
Три миллиона рублей похитили батайские бизнесмены и попали в руки правоохранителей
В Ростове состоится выставка ретро-автомобилей
В Ростове вспыхнула водонапорная башня
В Ростове запланировали установить более 700 метров пешеходных ограждений
24 года рабства: пожилого мужчину спасли в Дагестане
Блогершу-мусульманку затравили за поддержку туристов без хиджабов
В столкновении двух иномарок пострадала автоледи
«Не станет дорожки, где побеждал ваш любимчик Хорезм»: Рамзана Кадырова умоляют защитить от разрушения Ростовский ипподром
В Ростове-на-Дону выберут лучшего работника ЖКХ
Власти рассказали, когда начнется строительство легкого метро в Ростове
Высадили из автобуса и выписали штраф: ростовчане сообщили о "масочных" рейдах
«Карпин, жги!»: тренер «Ростова» станцевал на закрытой вечеринке клуба
Снова +34: на выходных ростовчан ожидает жаркая погода
Делают кольцо на улице Оганова: в Ростове ограничат въезд на Суворовский
«Фронтовые дороги 1945 - Безопасные дороги 2020»: На Дону реализуется патриотически-профилактический проект