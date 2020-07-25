2020-07-25T12:43:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Донские медики за коронавирус не получили порядка 24 миллионов рублей

Устранить нарушения помогла прокуратура Ростовской области
Виктория Никитина
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Прокуратура помогла донским медикам получить положенные надбавкиПрокуратура помогла донским медикам получить положенные надбавкиФото: "КП" Архив
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В Ростовской области стало известно о том, что медицинские работники, помогающие бороться с опасной инфекцией в ковидных госпиталях не получили в форме надбавки более 24 миллионов рублей.

Прокурорская проверка выявила более 1,7 тысячи различных нарушений закона при обращении лекарств, осуществлении закупок, организации и осуществлении лечебного процесса, оказании помощи, обеспечении медиков СИЗ.

- Также отдельное внимание было сделано на выплатах стимулирующих надбавок сотрудникам учреждений здравоохранения. По итогам проверок медикам, которые не получили доплаты, выплатили более 24 млн рублей, - сообщил начальник главного управления прокуратуры в ЮФО и СКФО Константин Сомов.

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Три месяца врачи и медсестры будут получать дополнительные деньги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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