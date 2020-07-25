Донские медики за коронавирус не получили порядка 24 миллионов рублей

В Ростовской области стало известно о том, что медицинские работники, помогающие бороться с опасной инфекцией в ковидных госпиталях не получили в форме надбавки более 24 миллионов рублей.

Прокурорская проверка выявила более 1,7 тысячи различных нарушений закона при обращении лекарств, осуществлении закупок, организации и осуществлении лечебного процесса, оказании помощи, обеспечении медиков СИЗ.

- Также отдельное внимание было сделано на выплатах стимулирующих надбавок сотрудникам учреждений здравоохранения. По итогам проверок медикам, которые не получили доплаты, выплатили более 24 млн рублей, - сообщил начальник главного управления прокуратуры в ЮФО и СКФО Константин Сомов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростове-на-Дону:медики получат дополнительные надбавки к зарплате по 10 и 15 тысяч рублей.

Три месяца врачи и медсестры будут получать дополнительные деньги.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!