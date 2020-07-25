Ростовчане обеспокоены неоднократными похищениями своей пожилой соседки

Ростовчане, проживающие в переулке Олега Кошевого, серьезной обеспокоились судьбой своей пожилой соседки.

79-летняя Нина Гавриловна Биркина является ветераном труда и ребенком войны. Волей судьбы старушка проживает одна, но ее периодически посещает внучка и помогает по хозяйству, других родственников у нее нет. Недавно она перенесла инфаркт и ей дружно бросились помогать все соседи. В последнее время с ней стали происходить необъяснимые вещи.

По словам соседей пенсионерка уже пропадает в четвертый раз, ее увозят неизвестные люди. Ее безвестные исчезновения всегда длятся по-разному. В первый раз ее не было ровно месяц, а когда она вернулась домой, то сообщила, что у нее отобрали банковскую карту, на которую начислялась пенсия.

- Буквально через несколько дней приехали люди цыганской наружности и снова куда-то увезли бабушку. Она пропала 16 июня 2020 и вернулась через неделю. В третий раз она пропала 10 июля 2020 и её не было три часа. В четвёртый раз она пропала 16 июля и её нет до сих пор, - сообщили соседи пенсионерки.

Внучка потерпевшей неоднократно обращалась в полицию, но никаких результатов ее обращения не принесли. Участковый лишь сказал, что разговаривал со старушкой по телефону и с ней все нормально.

Обращение в полицию. Фото: соцсети

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24 года рабства: пожилого мужчину спасли в Дагестане.

Мужчина работал бесплатно, и отношение к нему было не самое уважительное.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!