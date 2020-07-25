2020-07-25T21:20:20+03:00
Происшествия

Ростовчане обеспокоены неоднократными похищениями своей пожилой соседки

У женщины отобрали карту, на которую начислялась пенсия и все возможные документы
Виктория Никитина
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В Ростове соседи обеспокоились постоянными исчезновениями пенсионерки. Фото: соцсетиВ Ростове соседи обеспокоились постоянными исчезновениями пенсионерки. Фото: соцсети
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Ростовчане, проживающие в переулке Олега Кошевого, серьезной обеспокоились судьбой своей пожилой соседки.

79-летняя Нина Гавриловна Биркина является ветераном труда и ребенком войны. Волей судьбы старушка проживает одна, но ее периодически посещает внучка и помогает по хозяйству, других родственников у нее нет. Недавно она перенесла инфаркт и ей дружно бросились помогать все соседи. В последнее время с ней стали происходить необъяснимые вещи.

По словам соседей пенсионерка уже пропадает в четвертый раз, ее увозят неизвестные люди. Ее безвестные исчезновения всегда длятся по-разному. В первый раз ее не было ровно месяц, а когда она вернулась домой, то сообщила, что у нее отобрали банковскую карту, на которую начислялась пенсия.

- Буквально через несколько дней приехали люди цыганской наружности и снова куда-то увезли бабушку. Она пропала 16 июня 2020 и вернулась через неделю. В третий раз она пропала 10 июля 2020 и её не было три часа. В четвёртый раз она пропала 16 июля и её нет до сих пор, - сообщили соседи пенсионерки.

Внучка потерпевшей неоднократно обращалась в полицию, но никаких результатов ее обращения не принесли. Участковый лишь сказал, что разговаривал со старушкой по телефону и с ней все нормально.

Обращение в полицию. Фото: соцсети

Обращение в полицию. Фото: соцсети

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ИСТОЧНИК KP.RU

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